Пострадавшего на пожаре с майниговым оборудованием замначальника доставят из Иркутска в Петербург

Замначальника пожарной части, который пострадал во время тушения помещения с майнинговым оборудованием на Карла Либкнехта в Иркутске, доставят санавиацией в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«Санитарно-авиационную эвакуацию пострадавшего на пожаре сотрудника МЧС России, нуждающегося в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи, из Иркутска в Санкт-Петербурга осуществит самолет Ан-148 ведомства», – говорится в сообщении.

Спецборт оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим даже в воздухе. На протяжении всего полета пациента будут сопровождать специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда ведомства.

В Санкт-Петербурге замначальника доставят во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова МЧС России, где ему будет оказана необходимая медицинская помощь.

Напомним, пожарный пострадал в минувшие выходные во время возгорания в административном здании – на месте происшествия обнаружили «машинки» для добычи криптовалюты. Известно, что специалист задел шлемом провода ЛЭП – у него многочисленные ожоги конечностей, состояние оценивается как тяжелое.