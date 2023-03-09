Более 100 человек поучаствуют в архитектурном фестивале «АрхБухта. Преломление» в Байкальске

Семнадцатый Всероссийский фестиваль «АрхБухта. Преломление» стартовал накануне в городе Байкальске Иркутской области – к нему присоединились свыше 100 человек, сообщает пресс-служба Байкал.Центра.

Фото Центра развития Байкальского региона

Участниками стали 22 команды студентов, а также практикующие архитекторы, дизайнеры, урбанисты из Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Барнаула, Пскова и Москвы.

«В течение 5 дней участникам предстоит создавать свои арт-объекты из дерева, снега и льда на форумной зоне Всероссийского молодежного экологического кампуса ЭКО.ЦЕХ на территории бывшего БЦБК», – говорится в сообщении.

Закрытие события запланировано на 11 марта. За указанный промежуток командам нужно изобразить свое видение преломления с помощью предоставленных материалов – ледяных плит, деревянных рейки, доски, бруска, а также снежной опалубки – и своих собственных.

Будут оцениваться целостность творческого замысла, эстетическая ценность, качество исполнения арт-объекта и его презентация. Победителя определят по наибольшему количеству набранных баллов – команда-чемпион получит грамоты и призы.