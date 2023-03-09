10 марта в Иркутской области пройдет проверка систем оповещения

Как сообщил начальник ОГКУ «Центр по гражданской обороне и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» Константин Дроздов, в период с 10 до 12 часов 10 марта будет проводиться комплексная проверка систем оповещения населения Иркутской области с включением электросирен, мощных акустических систем и уличных громкоговорителей и передачей информации по радио и телевидению.

– Во избежание возникновения паники и волнения среди граждан прошу жителей области соблюдать спокойствие и не предпринимать никаких действий, – подчеркнул Константин Дроздов.

Напомним, изначально комплексная проверка систем оповещения должна была состояться 1 марта текущего года. Но по решению МЧС России была отложена до особого распоряжения.