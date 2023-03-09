Фетисов предложил провести следующий матч со звездами хоккея в Николе

Новый корт на берегу Байкала в посёлке Никола Иркутского района был построен в 2022 году. С просьбой сделать корт к Вячеславу Фетисову обратились жители поселка во время приезда легенды советского хоккея в Иркутскую область в 2021 году. Вчера, 8 марта, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и Вячеслав Фетисов осмотрели хоккейный корт, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Лед здесь фантастический. Это панорама Байкала, это горы. Думаю, в следующий раз мы здесь сыграем, – оценил корт Вячеслав Фетисов.

Появление нового хоккейного корта позволило значительно улучшить условия для тренировок двух местных команд – детской и взрослой. Здесь также проводятся соревнования и другие мероприятия.

Напомним, что традиционный хоккейный матч Last Game On Lake Baikal с участием звездных спортсменов проходит на льду Байкала в поселке Большое Голоустное Иркутской области.