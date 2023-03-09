Клиенты Сбера называют свои вклады именами любимых женщин

В СберБанк Онлайн можно не только открыть вклад или счёт, но и управлять им, используя специальные настройки приложения. Например, есть возможность переименовать вклад, причём часто его называют женскими именами. Очевидно, что свои накопления клиенты банка сберегают для самых близких и любимых людей. А самым популярным женским именем, которым называют клиенты свои вклады, стало имя Настюша.

Встречаются также названия «Не трогать», «Денежный магнит», «Копилка» и «Ипотека». Переименование вклада особенно актуально, если депозитов несколько и цели накопления по ним разные — так вы не запутаетесь в них.

Управлять вкладом в приложении и веб-версии помогают и другие функции. В любой момент клиентам доступен договор вклада или счёта, выписки и справки по нему. Эти документы можно скачать и сохранить, отправить или распечатать. Можно изменить карту, на которую будут начисляться проценты по вкладу. А также — скрыть вклад от посторонних глаз. Тогда он не будет отображаться в веб-версии СберБанк Онлайн, его мобильном приложении, банкоматах, офисах либо сразу везде — смотря, какой вариант вы выберете.

Услуга «Автонакопления» позволяет автоматически пополнять вклад с дебетовой карты Сбера, настроив удобную периодичность и сумму пополнения. К примеру, можно сделать так, чтобы 10% от всех поступлений регулярно пополняли вашу копилку. И, конечно, пополнять вклад можно самостоятельно в любое время (даже ночью и в выходные) — с карты Сбера или другого банка.

Вы также можете подключить СМС или пуш-уведомления, чтобы быть в курсе всех изменений, узнать, как считаются проценты по вкладу и что будет со сбережениями, если закрыть депозит досрочно.