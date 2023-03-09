В 2022 году клиенты Сбера направили на благотворительность 302 млн бонусов от СберСпасибо

302 млн бонусов от СберСпасибо жители России перевели в благотворительные фонды в 2022 году. Такие переводы совершили 450 тыс. человек.

Что удалось сделать благодаря этому:

250 тяжелобольных детей и взрослых получили оплату лечения и средства реабилитации (кресла-коляски, опоры для стояния, медицинские кровати);

2797 детей с особенностями развития прошли обучение (55 тыс. часов) для социализации в обществе;

найдено 18 тыс. доноров для пациентов с гематологическими и онкологическими заболеваниями;

проведено 22,8 тыс. психологических, юридических и медико-социальных консультаций;

приобретено 6 медицинских аппаратов и организовано более 1000 медицинских исследований в 4 региональных клиниках;

собрано 982 посылки для малоимущих семей.

Екатерина Звонова, генеральный директор программы лояльности СберСпасибо:

«Мы поддерживаем добрые инициативы наших клиентов. Сейчас с нами сотрудничают 8 благотворительных фондов, проверенных Сбером. Помочь им очень просто: достаточно выбрать один из них в разделе "Благотворительность" на сайте СберСпасибо, в разделе "На добрые дела" приложения СберСпасибо или в приложении СберБанк Онлайн — и перевести бонусы. Или открыть карту "Подари жизнь". Для многих благотворительность уже стала отдельной регулярной статьёй расходов, которую планируют заранее. Мы поддерживаем этот тренд и хотели бы показать, что делать добро может каждый, в том числе используя для таких целей бонусы».