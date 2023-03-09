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В 2022 году клиенты Сбера направили на благотворительность 302 млн бонусов от СберСпасибо

302 млн бонусов от СберСпасибо жители России перевели в благотворительные фонды в 2022 году. Такие переводы совершили 450 тыс. человек. 

Что удалось сделать благодаря этому:

  • 250 тяжелобольных детей и взрослых получили оплату лечения и средства реабилитации (кресла-коляски, опоры для стояния, медицинские кровати);
  • 2797 детей с особенностями развития прошли обучение (55 тыс. часов) для социализации в обществе;
  • найдено 18 тыс. доноров для пациентов с гематологическими и онкологическими заболеваниями;
  • проведено 22,8 тыс. психологических, юридических и медико-социальных консультаций;
  • приобретено 6 медицинских аппаратов и организовано более 1000 медицинских исследований в 4 региональных клиниках;
  • собрано 982 посылки для малоимущих семей.

Екатерина Звонова, генеральный директор программы лояльности СберСпасибо:

«Мы поддерживаем добрые инициативы наших клиентов. Сейчас с нами сотрудничают 8 благотворительных фондов, проверенных Сбером. Помочь им очень просто: достаточно выбрать один из них в разделе "Благотворительность" на сайте СберСпасибо, в разделе "На добрые дела" приложения СберСпасибо или в приложении СберБанк Онлайн — и перевести бонусы. Или открыть карту "Подари жизнь". Для многих благотворительность уже стала отдельной регулярной статьёй расходов, которую планируют заранее. Мы поддерживаем этот тренд и хотели бы показать, что делать добро может каждый, в том числе используя для таких целей бонусы».

Перевести бонусы от СберСпасибо можно в такие благотворительные организации, как «Русфонд», «Вклад в будущее», «Галчонок», «Память поколений», «Подари жизнь», «Созидание», «Онкологика» и «Наука — детям». Один бонус равен одному рублю. Подробнее о том, как помогать с бонусами, можно изучить на сайте программы лояльности.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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