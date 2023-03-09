Сбер и ВШЭ открыли Весеннюю экономическую школу

Сегодня в стенах СберУниверситета состоялось открытие Весенней экономической школы Сбера и Высшей школы экономики, которая стартовала в рамках Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал».

Ключевой темой школы станет e-commerce: продажи на маркетплейсах, сайтах и в социальных сетях. За три дня участники успеют создать свой e-com-проект и защитить его перед топ-менеджерами Сбера, научиться эффективной командной работе, а также активно провести время в кампусе СберУниверситета.

Программа школы включает в себя лекции и мастер-классы от ключевых сотрудников Сбера и ведущих e-com-площадок, преподавателей НИУ ВШЭ.

СберУниверситет в шестой раз открывает свои двери для студентов — участников олимпиады «Я — профессионал». В этот раз на Весеннюю школу приехало 146 студентов из 32 регионов и 55 вузов России.

На открытии Весенней экономической школы выступили: старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка Дмитрий Малых и управляющий директор, руководитель дирекции академических партнёрств Сбербанка Андрей Очеретный, заместитель Министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», исполняющий обязанности ректора РАНХиГС Алексей Комиссаров, директор Ассоциации организаторов студенческих олимпиад «Я — профессионал» Валерия Касамара, заместитель проректора, руководитель дирекции по стратегической работе с абитуриентами НИУ ВШЭ Александр Чеповский, руководитель Школы финансов ФЭН НИУ ВШЭ Ирина Ивашковская, директор проектов СберУниверситета Дмитрий Коваленко.

Дмитрий Малых начал свой доклад перед студентами с рассказа о своей карьере в Сбере, которая началась в 2014 году с должности начальника сектора электронной коммерции. По его словам, за последние 13 лет доля безналичных платежей в России выросла с 11% до 63%, и во многом благодаря усилиям Сбера по повышению финансовой грамотности клиентов этот способ оплаты стал мегапопулярным среди россиян. Также Дмитрий Малых раскрыл несколько факторов успеха любого коммерческого проекта: это вера в инновации и стремление сделать их нормой жизни, внимание к деталям, перепроверка очевидных фактов, привлечение партнёров к раскачке продукта и способность смотреть на свой продукт под иным углом.

В своём выступлении Андрей Очеретный рассказал о карьерных возможностях, вызовах и треках, которые предлагает Сбер молодому поколению, а также о проектах Сбера, специально разработанных для студентов и талантливой молодёжи.

Прямо сейчас для студентов очной формы обучения идёт набор на стажировки Sberseasons по анализу данных, разработке, кибербезопасности, бизнес- направлениям и дизайну. Подать заявку на стажировку можно студентам второго курса и старше. Стажёры Sberseasons работают над реальными задачами в бизнес-блоках и подразделениях Сбера как полноправные члены команды. После прохождения стажировки студенты могут перейти на постоянную позицию в Сбер.