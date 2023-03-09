«Пока Европа считает потери, Вашингтон – прибыли» – Дерипаска о затратах Германии на энергетическую диверсификацию

Ранее BloombergNEF оценил стоимость мер по защите энергетической системы в 1 трлн долларов.

«Объем потерь при энергетической диверсификации одной лишь Германии – более триллиона евро до 2030 года. Это не считая остальные страны ЕС, которым также придется перестраивать свои энергосистемы, инвестируя в них немалые средства. И пока в Европе подсчитывают потери, в Вашингтоне и на Ближнем Востоке – прибыли», – пишет российский бизнесмен Олег Дерипаска в телеграм.

Цифры приводит издание Bloomberg. По его прогнозам, стране к 2030 году необходимо около 250 гигаватт новых электрических мощностей – это 43 футбольных поля солнечной энергии каждый день. Затраты в 1 трлн долларов включают в себя инвестиции в модернизацию энергосистем и, прежде всего, в новую генерацию, чтобы справиться с выводом из эксплуатации атомных и угольных станций, удовлетворить растущий спрос на электромобили и системы отопления, а также выполнить климатические обязательства.