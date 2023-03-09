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Apple представила новые iPhone 14 и iPhone 14 Plus

В линейке увеличили время автономной работы и модернизировали систему безопасности, сообщается на сайте компании.

<p>Фото: Apple</p>

Фото: Apple

Сегодня компания Apple объявила о выпуске iPhone 14 и iPhone 14 Plus в желтом цвете, добавив еще больше цветовых решений в модельный ряд этой весной.

Обе модели оснащены двойной камерой для фотографий и видео, чипом A15 Bionic и инновационными функциями безопасности, включая экстренный SOS через спутник и функцию распознавания дорожно-транспортных происшествий.

Новые желтые iPhone 14 и iPhone 14 Plus будут доступны для предварительного заказа в эту пятницу, 10 марта, а их продажа начнется во вторник, 14 марта.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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