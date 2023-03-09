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АТБ предлагает рефинансирование кредита на выгодных условиях

Азиатско-Тихоокеанский банк запустил услугу по рефинансированию кредитов, оформленных в сторонних банках, которая позволяет объединить кредиты под выгодные условия и вносить платеж в один банк. Рефинансировать можно как потребительские кредиты, так и кредиты по картам. Ограничений на количество рефинансируемых договоров нет.

Максимальная сумма кредита - до 3 млн рублей, срок - до 84 месяцев.

При рефинансировании действуют процентные ставки «Кредита наличными». При предоставлении документов, подтверждающих закрытие рефинансируемых кредитных договоров, в срок до 60 дней по действующего договору, оформленному в рамках услуги «Рефинансирование», банк снизит ставку на 1 процентный пункт.

Получить более подробную информацию о рефинансировании кредита можно на сайте, в офисах банка или по телефону горячей линии 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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