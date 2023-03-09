Богатые россияне отдыхают в Зимбабве – Bloomberg

Из-за санкций все большее состоятельных россиян бронируют сафари в Зимбабве для наблюдения за дичью и охоты, говорится в материале издания Bloomberg.

Операторы сафари отмечают всплеск бизнеса за пределами традиционных рынков, «особенно из России», – сказал в интервью Эммануэль Фундира, президент Ассоциации операторов сафари Зимбабве.

Элитные туристы в Зимбабве приезжали в основном из США и Европы, но введение отдельных санкций в отношении ряда высших руководителей южноафриканской страны обострило ее отношения с западными державами.

Администрация президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы в ответ на это попыталась наладить связи с Китаем, Россией и Беларусью.