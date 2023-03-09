«Открытие Авто»: продажи новых автомобилей по итогам первого квартала 2023 г. составят 150-160 тысяч автомобилей

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») проанализировали результаты продаж февраля 2023 года. За последний месяц зимы, по данным АЕБ, было реализовано 41,9 тысячи а/м. Это на 62% меньше по сравнению с февралем в 2022-м, но на 29% больше, чем в январе нынешнего года. Такой объем обеспечили всего 30 марок, в то время как в феврале 2022 г. их было почти полсотни. Драйвером роста оказалась Lada с рыночной долей в 56%. А ее основная модель, Granta, поставила рекорд, обеспечив рынку более трети продаж и показав лучший результат за всю историю модели. Однако большую часть сделок помогала закрыть госпрограмма, финансирование по которой почти закончилось. Результаты продаж I квартала на этом фоне едва ли можно будет назвать успешными: продажи скорее всего составят 150-160 тысячи автомобилей, на 40-45% ниже результатов прошлого года.

Госпрограммы поддержки кредитных продаж помогли авторынку продолжить восстановление

Прошлогодний февраль был не лучшим периодом в нашем авторитейле: дилеры реализовали немногим более 110 тысяч автомобилей. Однако месяц оказался последним, когда рынок жил в прежней парадигме обилия западных марок и отсутствия нынешних санкций. В сегодняшней ситуации, когда официальные дистрибьюторы могут обеспечить стабильные поставки в дилерскую сеть лишь нескольких российских и полдюжины китайских марок, продажи хотя бы в 50 тысяч новых машин в месяц можно считать большим достижением. Однако в части производимых в России марок даже этот объем оказался сильно зависим от госпрограммы кредитования. В соответствии с планами правительства из федерального бюджета на это было выделено 5,1 миллиарда рублей, которые уже почти закончились, и точных сроков возобновления программы государственной поддержки пока нет.

АвтоВАЗ ставит рекорды и выражает беспокойство

Отсутствие поддержки особенно беспокоит ведущего отечественного автопроизводителя, марку Lada. По словам руководства АвтоВАЗа, февральские успехи бренда в продажах были достигнуты «во многом благодаря госпрограммам». Так или иначе, дилеры Lada отчитались о том, что реализовали в последнем месяце зимы 23 437 новых автомобилей. Это означает прирост на 5% по отношению к февралю прошлого года, на 34% — к январю 2023 г.

При этом, как и в прежние месяцы, локомотивом роста продаж выступила Lada Granta. Она разошлась тиражом в 16,3 тысячи машин, что является лучшим результатом за всю историю продаж машины. По семейству Lada Niva состоялось 6 632 сделки, из которых на модель Travel пришлось 3 858 а/м (+65% к февралю 2022 г.), Legend выбрали 2 774 покупателя (+84%). В целом, по данным AEB, продажи Lada обеспечили рынку 56% сделок.

В свою очередь бестселлер прежних времен Vesta нашла лишь 203 покупателя. В феврале у некоторых дилеров Lada уже не осталось ни одной машины этой модели. Хорошая новость состоит в том, что 3 марта в Тольятти запустили серийное производство обновленной модели, но до дилерских продаж еще далеко. На площадках такие автомобили должны появятся в мае. С 8-клапанным 90-сильным мотором от «Гранты» цена таких машин будет начинаться по ожиданиям дилеров от 1,4 миллиона рублей, что почти на 250 тысяч больше, чем за машину в дорестайлинговом кузове. Тем не менее салоны уже собирают предзаказы на обновленные Vesta, а в Тольятти рассчитывают выйти к осени на продажи 15-20 тысяч таких машин в месяц.

На этом фоне продажи GAZ (2,6 тысячи а/м; −31%), UAZ (1 525 а/м; −9%) и Sollers (348 а/м) пока выглядят крайне незначительными. По данным АЕБ, в совокупности все российские марки смогли занять 67% рынка. Однако с учетом общерыночной статистики и дилерских оценок по продажам марок, не подававших сведения в АЕБ, доля всех российских брендов лишь немного превысила 50%.

«Китаизация» планомерно продолжается, а прочие иностранцы уходят в параллельные продажи

Среди иностранных брендов, которые продолжают подавать сведения в европейскую ассоциацию, лидером по продажам остается марка Haval (5 324 а/м), далее следуют Geely (4 053 машины) и Changan (1 050 а/м). Марки продолжают активное освоение российского авторынка, расширяя дилерскую сеть и модельный ряд. А с учетом результатов группы Chery, реализовавшей в феврале по оценкам дилеров порядка 10 тысяч автомобилей, общие продажи китайских марок превысили в феврале 21 тысячу а/м.

Из прочих марок, которые в феврале смогли продать больше тысячи машин, можно отметить только Kia (1 515 а/м; −90%). Похоже, что ежемесячные поставки этого бренда по параллельному импорту могут вскоре превысить официальные. С другими хорошо известным у нас марками — Hyundai, Toyota и Mitsubishi — это уже в России произошло. Самостоятельно завезенные дилерами машины этих «фамилий» уже исчисляются сотнями, а те автомобили, которые были получены со складов дистрибьюторов, практически закончились.

Марина Дембицкая, руководитель «Открытие Авто»:

«Дальнейшему росту продаж на нашем рынке будет способствовать не только АвтоВАЗ и продолжающийся рост бизнеса уже представленных у нас китайских марок, но и развитие торговли новых брендов: Kaiyi, Jetour, Tank и Hongqi. Пока все они стараются оперативно построить свои дилерские сети, но их продажи должны начаться ближе к лету. Кроме того, в марте начал расти региональный бизнес марки «Москвич»: помимо Москвы и Санкт-Петербурга, оказались охвачены более 20 городов, а крупные дилеры могут уже сейчас предоставить выбор из нескольких десятков машин. Кроме того, у авторитейлеров стали появляться новые «москвичи» с АКП, цена которых со всеми поддержками оказывается ниже 1,8 миллиона рублей, что на 200 с лишним тысяч меньше изначально объявленной заводом».

В целом есть все шансы, что результаты продаж марта текущего года традиционно окажутся лучше февральских, превысят 50 тысяч автомобилей и будут сопоставимы с первым месяцем весны 2022 года. А вот результаты продаж I квартала в целом все еще едва ли можно будет назвать успешными. В прошлом году за аналогичный период было реализовано 277 тысяч машин, а в текущем цифра скорее всего окажется примерно на 40-45% ниже. В то же время стоит отметить, что поквартальная статистика второй половины прошлого года была заметно хуже, наблюдалось падение ниже 60%. Это означает, что рынок, хотя и медленнее, чем ожидалось, но продолжит восстанавливаться. И чем раньше будет вновь введена в действие госпрограмма поддержки спроса, тем этот процесс пойдет активнее».