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Одинокие женщины стали чаще покупать квартиры

Спрос на жилье у такой категории граждан вырос на 33%, говорится в исследовании, которое аналитики федерального застройщика «Страна Девелопмент» провели в преддверии 8 марта. «Известия» ознакомились с результатами опроса 7 марта.

«Самым популярным форматом квартир у незамужних женщин оказались евродвушки (45%), за ними следуют студии и однокомнатные квартиры (35%), далее – евротрешки (19%), а на последнем месте – четырехкомнатные квартиры евроформата (1%)», – уточняется в исследовании.

По словам аналитиков, студии и однокомнатные квартиры предпочитают покупать девушки от 18 до 25 лет (40%), в то время как евродвушки чаще всего приобретают женщины старше 40 лет (около 50%).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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