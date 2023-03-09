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Примсоцбанк вошёл в ТОП-50 российских банков по числу офисов

Примсоцбанк вошёл в ТОП-50 российских банков по числу офисов начала 2023 года. Рейтинг представил финансовый портал Бробанк.

Информация о филиальной сети кредитных организаций взята с сайта ЦБ РФ. Отчетная дата – 27 февраля 2023 года. Учитываются все типы подразделений на территории Российской Федерации - то есть головной и дополнительные офисы, а также филиалы. Конкуренция за попадание в рейтинг насчитывает 326 структур. Это все действующие банки на текущий момент. Динамика и смена позиций рассчитаны за период января-февраля 2023 года. Проще говоря: с первого рабочего дня по отчетную дату.

Отметим, Примсоцбанк занял 43 место в основном рейтинге, а также вошел в ТОП-10 регионального. Среди банков, действующих в ДФО, Примсоцбанк занимает 6 место.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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