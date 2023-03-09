Братский образовательный кластер стал лидером проекта «Профессионалитет»

РУСАЛ сообщает, что Братский образовательно-производственный кластер, созданный при партнерской поддержке компании, признан лидером проекта «Профессионалитет» в Сибирском федеральном округе. Такие итоги были подведены на экспертной сессии с участием представителей федерального проекта.

Братский образовательно-производственный кластер при поддержке РУСАЛа был открыт на базе Братского индустриально-металлургического техникума (БрИМТ) в 2022 году. 1 сентября 2023 года 250 студентов начнут обучение по восьми металлургическим специальностям, разработанным РУСАЛом.

Помимо Братска, РУСАЛ выступает отраслевым партнером проекта «Профессионалитет» еще в пяти городах Иркутской и Свердловской областей. Программа также реализуется в Каменск-Уральском политехническом колледже, Краснотурьинском индустриальном колледже, Краснотурьинском политехникуме, Североуральском политехникуме, Тайшетском промышленно-технологическом техникуме.

«Для успешного процесса преемственности и привлечения перспективных сотрудников на предприятия РУСАЛ выстраивает целостную систему работы с детьми и молодежью. И «Профессионалитет» может стать одним из тех эффективных инструментов, который позволит выйти на качественно новый уровень образования, приблизить систему подготовки кадров среднего звена к запросам реального сектора экономики», – сказала заместитель генерального директора по управлению персоналом РУСАЛа Наталья Альбрехт.

В рамках сотрудничества РУСАЛ ведет работу по созданию образовательно-производственных центров, обновлению лабораторий, учебных мастерских, осуществляет адаптацию учебных программ к нуждам современного металлургического производства. С 2022 года на эти цели компания направила 145 млн рублей.

Федеральный проект «Профессионалитет» реализует Министерство просвещения при участии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Цель проекта – перезагрузка системы среднего профобразования, а также максимальная интеграция потребностей и возможностей среднего профобразования и реального сектора экономики. Планируется, что в 2023 году общее количество студентов по программам профессионалитета достигнет более 350 тыс. человек.