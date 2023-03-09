Двое мужчин провалилась под лед на Ольхоне 8 марта

В Ольхонском районе двое мужчин, двигавшихся по байкальскому льду из Хужира до поселка Сарма на коньках, провалились в ледовую трещину. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Иркутской области.

Из нее они выбрались самостоятельно. Объехать многокилометровую трещину не представлялось возможным. Спасатели Сахюртинского поисково-спасательного подразделения нашли мужчин, транспортировали их до сарминской турбазы, где они остановились.

От дальнейшей помощи мужчины отказались.

Сотрудники МЧС России обращаются к туристам и отдыхающим с просьбой сохранять бдительность. Даже обычная прогулка становится экстремальной для человека неподготовленного.