Нескольких работников иркутского вуза подозревают во взяточничестве

Фигуранты дела задержаны. Об этом рассказали в ГУ МВД Иркутской области.

Как выяснили полицейские, в 2021 году группа из заведующей заочным отделением и двух специалистов по учебно-методической работе получали деньги за аннулирование академической задолженности у студентов без сдачи экзаменов и зачетов.

Сумма неправомерно полученных вознаграждений составила не менее 60 тысяч рублей.

По месту жительства и работы фигурантов проведены обыски, в ходе которых изъяты предметы и документы, которые могут иметь значение для уголовного дела.