Газ взорвался в одном из многоквартирных домов Читы

Два верхних этажа здания на улице Боровая села Антипиха разрушены, сообщает ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

«В 08:50 (мск) в дежурную смену ЦУКС поступила информация о взрыве бытового газа с частичным обрушением здания, по адресу п. Антипиха, ул. Боровая, 6, Забайкальского края», – говорится в сообщении.

В подъезде №1 произошло обрушение межэтажных перекрытий между 4 и 5 этажами, а также между 5 этажом и крышей.

На месте работают сотрудники МЧС, скорая помощь, полиция, поисково-спасательная служба и служба газа. На данный момент спасено 8 человек.

Обстановка уточняется.