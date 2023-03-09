910 тыс. потребкредитов выдано в январе 2023 года

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе 2023 года количество выданных потребительских кредитов (кредитов на покупку потребительских товаров) составило 0,91 млн единиц, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 29,9% (в декабре 2022 года – 1,30 млн ед.). В то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных потребкредитов снизилось менее существенно – на 23,3% (в январе 2022 года – 1,19 млн ед.).

Наибольшее количество потребкредитов в регионах РФ в январе 2023 года было выдано в:

Москве (52,1 тыс. ед.),

Московской обл. (45,7 тыс. ед.),

Краснодарском крае (35,5 тыс. ед.),

Санкт-Петербурге (33,1 тыс. ед.),

Республике Татарстан (30,2 тыс. ед.).

В январе 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем выдача потребкредитов сократилась во всех регионах РФ. При этом самую серьезную динамику снижения продемонстрировали:

Приморский край (-37,5%),

Кемеровская обл. (-34,8%),

Алтайский край (-34,8%),

Новосибирская обл. (-34,0%) и

Иркутская обл. (-32,8%).

В Москве и Санкт-Петербурге число выданных потребительских кредитов снизилось на 24,7% и 23,5% соответственно.

«Снижение числа выданных потребительских кредитов в январе по сравнению с декабрем, можно связать с сезонным фактором, – констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Из-за новогодних праздников декабрь считается «высоким сезоном» в розничном кредитовании, в этот период традиционно фиксируются наибольшие темпы выдачи займов населению. Вместе с тем, стоит отметить, что выдача потребительских кредитов сокращается второй месяц подряд. В целом, на фоне общей неопределенности заемщики склоняются к сберегательной модели финансового поведения, и не стремятся наращивать свои обязательства. Кроме того, стоит отметить и общее охлаждение в необеспеченном кредитовании. Оно обусловлено более консервативной кредитной политикой банков, которые предпочитают предоставлять кредиты клиентам с приемлемым числовым значением Персонального кредитного рейтинга (ПКР)».