Энергодефицит, логистика, экология и туризм. Кобзев – о проблемах Приангарья, где требуется помощь федерального центра

Сегодня, 9 марта, состоялась рабочая встреча полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева и Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

В ходе встречи глава региона доложил полпреду о подготовке к Посланию Губернатора Иркутской области, которое запланировано на апрель 2023 года. Игорь Кобзев отметил, что в Послании будут отражены вопросы экономического и социального развития в условиях жесткого санкционного давления.

– Все ключевые инвест-проекты в регионе реализуются. Имеются и определенные проблемные вопросы, в решении которых нам необходима помощь федерального центра. Это сложности отправки экспортных грузов по железной дороге в восточном направлении, это имеющийся энергодефицит в южных районах Иркутской области, это развитие туризма и ликвидация накопленного экологического вреда и другие. Практически по всем проблемным вопросам мы видим внимание со стороны федерального центра, но есть задачи, где нужна еще более тесная консолидация всех уровней власти, бизнеса и населения для улучшения условий жизни жителей Иркутской области, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Полпред и Губернатор также обсудили реализацию национальных проектов на территории Иркутской области.

– Широкий спектр задач Вы обозначили. Сделано, безусловно, много. Но много задач еще впереди. Совсем недавно состоялось Послание Президента Владимира Владимировича Путина, в котором был важный посыл: какие бы трудности на нашем пути ни стояли, мы сможем развиваться и крепнуть только, если будем объединять усилия. Нужно четко определять суть проблемы, ставить задачи и искать оптимальные пути решения. Забота о людях – это главное, - резюмировал Анатолий Серышев.