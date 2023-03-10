«Иркутскэнергосбыт» помогает освоить онлайн-сервисы жителям Ангарска

«Иркутскэнергосбыт» (входит в Эн+) совместно с «Центром поддержки общественных инициатив» проводит в Ангарске обучающие уроки в рамках курса по компьютерной грамотности «Бабушка-онлайн» и «Азбука Смартфона». Специалисты компании наглядно продемонстрировали, как можно решать коммунальные вопросы у себя дома легко и быстро. После лекции каждого слушателя ждала индивидуальная консультация. Энергетики помогали ангарчанкам установить мобильное приложение «Иркутскэнергосбыт» на свой смартфон и разъяснили особенности электронного сервиса. Теперь жительницам Ангарска не придется тратить время на дорогу в офис компании: оплатить коммунальные услуги, передать показания счетчиков или посмотреть квитанцию они смогут за несколько минут в любом удобном месте.

Пользователей цифровыми сервисами «Иркутскэнергосбыта» становится всё больше. По сравнению с прошлым годом количество клиентов, кто перешел в онлайн выросло на 11%. В «Личном кабинете» на сайте компании сегодня зарегистрировано около 720 тысяч пользователей, а мобильную версию этого сервиса оценили уже более 135 тыс. клиентов.

«Иркутскэнергосбыт» проводит обучающие занятия по пользованию сервисами компании с 2017 года. Проект стартовал в Иркутске. С тех пор география курсов вышла за пределы областного центра. Сейчас занятия проходят также в Усольском районе, Братске и Ангарске. В планах организовать подобные уроки в других муниципальных образованиях региона. Для жителей региона – это возможность освоить полезные навыки, которые пригодятся для решения коммунальных вопросов.