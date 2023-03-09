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Бизнесмена из Иркутска оштрафовали на 50 тыс. рублей за создание нелегального ломбарда

Предпринимателя из Иркутска, который незаконно создал ломбард и предоставлял людям  потребительские займы, оштрафовали на 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что мужчина занимался нелегальным бизнесом в нежилом помещении без образования юридического лица и без включения его в соответствующий реестр, подконтрольный Банку России. Под видом договоров комиссии нарушитель предоставлял гражданам краткосрочные займы, характерные для деятельности ломбардов. Договоры были оформлены под залог имущества.

Наименование павильона не содержало указание на то, что это ломбард. В отношении мужчины возбудили дело об административном правонарушении. В настоящее время нелегальная организация закрыта. Известно, что предпринимателя ранее уже наказывали за аналогичное деяние.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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