Осуждены преступники за похищение жителя Приангарья и вымогательство денег

Четверым жителям города Саянска Иркутской области дали по 7 лет колонии за похищение человека и вымогательство у него 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент случился в феврале 2021 года – подсудимые прибыли на территорию Барлукского участкового лесничества в Куйтунском районе, где работал 36-летний знакомый одного из них, избили его и увезли на машине в сторону Саянска.

«В безлюдном месте, выдвигая требования о передаче им 300 тыс. рублей, злоумышленники продолжили избивать мужчину и высказывать угрозы. После чего последний позвонил своему работодателю, который согласился отдать за освобождение указанную сумму», – сообщили в надзорном ведомстве.

При передаче выкупа преступников задержали полицейские. Осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, они должны заплатить потерпевшему 200 тыс. рублей компенсации морального вреда.