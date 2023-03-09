Девять иркутских ресторанов вошли в лонг-лист престижной российской премии

Оргкомитет Национальной ресторанной премии WHERETOEAT представил лонг-лист ресторанов России 2023 года – в нем оказались девять заведений из Иркутска, следует и данных на сайте события.

В частности, в список вошли «33 вино и тапас», BarDo, «Охотников», «Русский», Humble. Social club+bar, «Собрание Спешилова», «Стрижи», La Premiere Cafe и Le Chef.

Рейтинг 100 лучших ресторанов страны и победители в спецноминациях будут озвучены в Санкт-Петербурге 7 апреля. Лучшее заведение России будет награждено антикварной серебряной чашей для льда – приз является переходящим, в данный момент он находится в московском Twins Garden, который был признан лучшим рестораном России в 2022 году.

Независимая ресторанная премия WHERETOEAT (WTE) учреждена в 2013 году ассоциацией российских гастрономических журналистов. WHERETOEAT – это ежегодные рейтинги лучших ресторанов Москвы, Санкт-Петербурга, Центра России, Юга России, Татарстана, Урала и Сибири. Итоговые списки формируются по результатам тайного голосования широкой коллегии экспертов – профессионалов ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также наиболее авторитетных представителей специализированной прессы.