Каждое десятое приглашение на работу в Иркутской области заканчивается тем, что соискатель перестает выходить на связь

Аналитики hh.ru и облачной CRM для рекрутинга Talantix (входит в HR-экосистему hh.ru) выяснили самые распространенные причины несостоявшегося трудоустройства в Иркутской области. В рамках исследования были проанализированы агрегированные обезличенные данные по причинам отказов, которые рекрутеры региона самостоятельно указали при работе с соискателями в системе Talantix в течение 2022 года.

В 2022 году чаще всего работодатели Иркутской области отказывали кандидатам по причине несоответствия навыкам и квалификации требованиям вакансии (47% от общего числа всех причин отказов). Вторая по численности отказов причина относится к категории «Другое» (16,4%) – рекрутер предпочел не указывать конкретную причину, либо она отсутствовала в перечне доступных для выбора.

14,8% несостоявшихся выходов на работу случились из-за неподходящих условий труда (график, месторасположение работодателя, тип занятости). А 6,4% - по причине того, что кандидат потерял интерес к компании или вакансии. Кроме того, в 2,3% случаев соискатель отказался от предложения, так как получил контроффер от текущего работодателя.

Каждое десятое (10,4%) успешное собеседование и предложение выйти на работу оканчивалось гостингом со стороны соискателя. Гостинг – это прекращение общения с работодателем в одностороннем порядке без указания каких-либо причин, то есть, соискатели просто исчезали и переставали выходить на связь.

Самые редкие в регионе причины отказа соискателям в трудоустройстве - дискриминационные, в частности, из-за возраста (2,3%), а также несоответствия зарплатных ожиданий соискателей предлагаемой в вакансии (всего 0,3%).

Рэнкинг причин отказов в трудоустройстве в 2022 году, Иркутская область (данные Talantix)