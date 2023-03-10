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Каждое десятое приглашение на работу в Иркутской области заканчивается тем, что соискатель перестает выходить на связь

Аналитики hh.ru и облачной CRM для рекрутинга Talantix (входит в HR-экосистему hh.ru) выяснили самые распространенные причины несостоявшегося трудоустройства в Иркутской области. В рамках исследования были проанализированы агрегированные обезличенные данные по причинам отказов, которые рекрутеры региона самостоятельно указали при работе с соискателями в системе Talantix в течение 2022 года.

В 2022 году чаще всего работодатели Иркутской области отказывали кандидатам по причине несоответствия навыкам и квалификации требованиям вакансии (47% от общего числа всех причин отказов). Вторая по численности отказов причина относится к категории «Другое» (16,4%) – рекрутер предпочел не указывать конкретную причину, либо она отсутствовала в перечне доступных для выбора.

14,8% несостоявшихся выходов на работу случились из-за неподходящих условий труда (график, месторасположение работодателя, тип занятости). А 6,4% - по причине того, что кандидат потерял интерес к компании или вакансии. Кроме того, в 2,3% случаев соискатель отказался от предложения, так как получил контроффер от текущего работодателя.

Каждое десятое (10,4%) успешное собеседование и предложение выйти на работу оканчивалось гостингом со стороны соискателя. Гостинг – это прекращение общения с работодателем в одностороннем порядке без указания каких-либо причин, то есть, соискатели просто исчезали и переставали выходить на связь.

Самые редкие в регионе причины отказа соискателям в трудоустройстве -  дискриминационные, в частности, из-за возраста (2,3%), а также несоответствия зарплатных ожиданий соискателей предлагаемой в вакансии (всего 0,3%).

Рэнкинг причин отказов в трудоустройстве в 2022 году, Иркутская область (данные Talantix)

Причина

Доля

Квалификация, навыки

47,0%

Другое

16,4%

Условия работы (график, место, занятость)

14,8%

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Гостинг

10,4%

Кандидат отказался: не интересна компания или вакансия

6,4%

Возраст

2,3%

Контрофер

2,3%

Зарплата

0,3%

/ Сибирское Информационное Агентство /
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