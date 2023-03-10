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Леса Иркутской области проконтролируют из космоса

В 2023 году специалисты Рослесинфорга продолжат дистанционный мониторинг лесов Иркутской области. Работы по контролю за лесопользованием охватят 34 лесничества с общей площадью 37 млн га.

«Сегодня уже более 53 % лесного фонда региона находятся под космическим контролем. В этом году специалисты продолжают отслеживать нарушения лесного законодательства в регионе, причем на 22% будет увеличена территория непрерывного дистанционного мониторинга использования лесов по сравнению с прошлым годом. Контроль в режиме реального времени охватит больше 21 млн га.», – уточнил директор иркутского филиала Рослесинфорга «Прибайкаллеспроект» Владимир Кузьма.

Стратегией развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года предусматривается дальнейшее развитие системы мониторинга лесов, в том числе в рамках государственной инвентаризации лесов – дистанционного мониторинга использования лесов.

Благодаря системе дистанционного мониторинга земли с 2013 года специалистам Рослесинфорга удалось обнаружить более 16 тыс. незаконных рубок на почти 8,3 млн м³ незаконно заготовленной древесины.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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