«Слата» расширяет промо и программы лояльности

Специалисты сети «Слата» - заместитель коммерческого директора Сергей Дорохов и руководитель отдела маркетинга Елена Генералова - рассказали, чего ждут покупатели от супермаркетов, и как сеть меняется под актуальные запросы.

От супермаркета ждут большего, чем от дискаунтеров

Ни для кого не секрет, что нынешнее время отмечают как «бум дискаунтеров» - небольших магазинов с базовым ассортиментом до 1500 видов товаров в выгодном предложении. Но супермаркет был и будет востребованным форматом! У него иной портрет покупателя, которому необходимы не менее 5 - 7 предложений в рамках одного вида товара, палитра ассортимента и выбора, производителей и вкусов, качество сервиса и обслуживания. Поэтому супермаркет тоже растет, но совсем иными темпами, чем дискаунтер, и аналогично проходит трансформацию, как ответ на экономическую ситуацию и потребности.

Эксперимент сети, который «Слата» тестово запускала в 2022 году, также продемонстрировал, что модель покупок граждан в супермаркетах отличается от покупок в дискаунтерах: не всегда и не для всех драйвером покупок была и будет именно низкая цена. При этом супермаркет в промо предлагает товары по таким же ценам, как и в формате эконом-магазинов.

Супермаркет - это больше чем магазин. Это место, где создается приятная атмосфера, настроение, качественный сервис для покупателей. Выстраивая коммуникации с ним, мы стараемся максимально использовать все каналы, удобные для разной целевой аудитории. Пандемия подстегнула развитие digital-каналов. При этом события 2022 года повлияли на эти каналы уже не в лучшую сторону.

Неизменным на протяжении долгих лет остается ядро наших покупателей, практически 50% это семьи с детьми, где родителям 25 - 45 лет, поэтому активно работаем с этой аудиторией, еженедельно формирует специальные предложения с выгодой более чем на 1500 товаров: это «СуперЦена» и «СуперВыходные». Покупка в супермаркете уже неотъемлемо должна сопровождаться положительными эмоциями, поэтому так показательны наши программы лояльности, которые всегда принимаются на ура, - это «Крутыши», «Тролли на гастролях», а ранее «Миньоны», «Витаминные друзья» и др. В скором времени мы запустим новую увлекательную акцию.

Корзина уменьшается

Если говорить о покупательской способности, то в сети «Слата» подтверждают, что покупатели ищут пути оптимизации трат. Актуальной стратегией сегодня является уменьшение покупательской корзины в части необязательных покупок. Потребление становится планируемым и осмысленным. Это демонстрируют и данные: средний чек хоть и вырос, но процент прироста ниже инфляции.

Негативное влияние на динамику среднего чека в 2022 году оказывали категории «Алкоголь» - уход ряда импортных брендов, активное развитие алкомаркетов; во «Фруктах-овощах» - дефляция, а также серьезный рост цен в целом, особенно в первой половине 2022 года. Основной тренд - снижение количества товаров в структуре корзины, в основном это пришлось на товары для удовольствия - йогурты, коробочные шоколадные конфеты и др.

Промо будет расти

Сети «Слата» удалось в нестабильный период прошлого года - с марта по июнь - сохранить промо-активность, что было высоко оценено покупателями. При этом большая часть ритейлеров ее отменяла. Далее сеть продолжила наращивать долю промо и теперь она составляет более 30%. «Слата» стала гибче подходить к предложениям. К примеру, долю промо на категорию «Чай и кофе» с 50% перевели на постоянные 100%. Теперь любой бренд категории всегда доступен по выгодной цене. Не нужно ждать, когда наступит очередное промо на любимую позицию каждого конкретного покупателя.

Новая волна СТМ

События последних лет только подстегнули необходимость развития собственных торговых марок как некоего своего гаранта и обеспечения необходимым и доступным товаром покупателей. Все сети взяли курс на наращивание доли и представленности данных товаров, и «Слата» не исключение. В ближайший год компания планирует увеличить долю с 12% до 14%, расширить ассортимент +150 sku. Еще немаловажным фактором роста продаж СТМ является то, что покупатели на собственном опыте убедились, что это качественный продукт, да еще и по выгодный цене: на 20 - 30% дешевле, чем известные брендовые аналоги.

Лояльность повышает чек

Неотъемлемой частью супермаркета «Слата» и удобства для покупателей является программа лояльности сети. На текущий момент в ней принимает участие более 350 тысяч человек, а средний чек участника программы на 71% выше, чем чек покупателя без карты.

Год назад было обновлено мобильное приложения «Моя Слата». Теперь это современный и удобный продукт, который позволяет покупателям сделать визит в супермаркет еще проще и выгоднее. К примеру, с помощью него можно получать индивидуальные выгодные предложения и повышенный кешбэк за покупку любимых товаров, следить за балансом бонусных баллов, анализировать свои покупки с помощью динамичных отчетов и многое другое.

Также сеть «Слата» оценила повышенный интерес к различного рода геймингам и теперь на постоянной основе предлагает покупателям мобильные интерактивные игры, где можно выиграть скидки, получить купоны на покупку, стать обладателем ценных призов. Подробнее в приложении «Моя Слата» и в телеграм-канале.