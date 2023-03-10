Вышла в свет Газета Дело за март 2023 года

Главную тему номера – о строительной отрасли и рынке недвижимости – сформировала приближающаяся активная фаза строительного сезона. В номере вы найдёте материалы о новых технологиях в производстве бетона, о развитии загородных посёлков, а также о современных тенденциях в градостроительной архитектуре и интерьерном дизайне. Кроме того, журналисты издания подготовили статьи о том, как за последнее время изменились тренды во внешнеэкономической деятельности компаний, в офтальмологии, продуктовом ритейле, туризме. Цифровизация для бетона. Сергей Маркидонов, «Бетонстрой», – о новых технологиях в производстве древнейшего стройматериала «Без использования новейших технологий, актуальных для современного строительного бизнеса, мы не сможем двигаться вперёд», – говорит Сергей Маркидонов, представляющий иркутскую группу компаний «Бетонстрой». Он пришёл в отрасль 20 лет назад, когда заводы ЖБИ советских времён закрывались, а новые ещё не появились, и участвовал в создании нескольких современных производств практически с нуля, «раскручивая» их в коммерческом плане. «Соответственно, я понимаю, куда можно идти дальше, что предложить нового, чтобы не просто оставаться на рынке, а расти и развиваться», – утверждает Сергей. Что стоит за этими словами? Какие ноу-хау используют в компании при производстве бетона, история которого насчитывает несколько тысяч лет? Какие уникальные подходы к сервисным услугам внедряют в работу? И что может быть общего между производителем бетона и агрегатором такси? Ответы на эти вопросы – в нашем материале.

Аксиома интерьерного дизайна Шесть экспертов сферы дизайна интерьера, проектирования, архитектуры и организации ландшафта ответили на вопросы Газеты Дело. Как рационально спланировать и освоить выделенные на оформление дома или квартиры деньги? Можно ли получить реальный результат для жизни лучше, чем на картинке? Зачем владельцу жилья нужна финальная фотосессия реализованного проекта? Вашему вниманию – мнения экспертов. Лидия Красноярова: «От следования трендам - к истинному запросу» О магии текстур, аксессуарах ручной работы и музыке в интерьере

Наталия Бирюкова: “Чтобы дом-участок-сад – всерьез и надолго!” О комплексном подходе к проектированию дома и прилегающей территории

Валентина Базарова: “Комфортно, грамотно и по закону” Или почему лучшая перепланировка – та, которой не было

Мария Бадяева: «Дизайн жилого интерьера – это про откровенность» Практические советы о том, как снизить уровень стресса в процессе ремонта

Юлия Дедкова: «На встречу с дизайнером – всей семьёй!» О личном пространстве, самовыражении и интерьере без коробов

Маша Тингаева: При выборе дизайнера важно не попасть в ловушку Рекомендации бизнес-тренера из мира интерьерного дизайна

Макушки сосен уходят в ясное синее небо. Дышится легко – воздух свежий, хвойный. Тишина, умиротворение, гармония... Прогуливаясь по аллее загородного поселка «Идиллия Эстейт» с руководителем проекта Дмитрием Кожуховским, беседуем о том, что уже сделано в поселке, и планах на ближайшее время.

Новые дома в коттеджном поселке «Идиллия Эстейт» «Мир не прямоугольный. Я не думаю, что архитектура подразумевает только жилье, только простые корпуса. Она должна возбуждать вас, успокаивать вас, заставлять вас думать». Слова всемирно известного архитектора Захи Хадид отлично отражают подход девелопера «Идиллии Эстейт» к новым коттеджам. Эти дома не могут оставить равнодушными.

Дома-скульптуры. Сергей Шергин и Александр Янов – о новых коттеджах в поселке «Идиллия Эстейт» Над созданием «черного» и «белого» дома трудились известные в Иркутске дизайнер Сергей Шергин и архитектор Александр Янов. Мы попросили мастеров рассказать, как рождались концепции коттеджей и что позволило реализовать задуманное. Переезжаем за город. Как не ошибиться при выборе недвижимости Свой дом и участок, природа и чистый воздух, комфорт и безопасность для всей семьи – две трети россиян мечтают жить за городом. И в последние годы многие реализуют задуманное. Увы, мечты о счастливой загородной жизни нередко разбиваются о суровую реальность. Как не допустить этого? Какие вопросы стоит задать себе, прежде чем идти на сделку? Почему при выборе недвижимости не стоит полагаться только на эмоции? Мы попросили эксперта рынка, генерального директора АН «Слобода» Дмитрия Щербакова поделиться своими рекомендациями. Пригород по-новому. Как жить за городом, не теряя привычного комфорта В последние годы загородный рынок качественно меняется. Девелоперы строят концептуальные поселки с централизованными коммуникациями, развивают социальную инфраструктуру и предлагают новые форматы жилья. На смену традиционным коттеджам с большими участками приходят компактные таунхаусы, квадрохаусы и даже квартиры. Для многих такое предложение становится идеальным компромиссом между привычным городским комфортом и желанием жить поближе к природе, говорит руководитель проекта «Горизонт» Антон Кондратьев. "Начинается новая жизнь". О прошлом и будущем иркутской архитектуры

кутск в архитектурном плане часто сравнивают то с Санкт-Петербургом, то с Москвой и даже с Парижем. А как на самом деле выглядит столица Восточной Сибири? Какие исторические события и архитектурные направления формировали облик города? Чем он отличается от других, как развивается сейчас и каким современным трендам соответствует? Об этом мы поговорили с представителями архитектурного сообщества Алексеем Бельковым, руководителем иркутского филиала ООО «СТБ Проект», и Андреем Петровым, директором по развитию бизнеса Semrén & Månsson в России.

5 советов будущим экспортерам «На одной из зарубежных выставок моя новая знакомая заметила: “Это удивительно! Вы из Иркутска, я из Воронежа, я узнала о вас от блогера из Африки, а встретились мы в Казахстане…”. Да, наши украшения – для женщин, которые обожают масштаб и путешествия. И я хочу, чтобы Olafa стала известна всему миру!», – говорит владелица иркутского бренда Елена Иванова. Вместе с представителями компаний «Медтехсервис» и «Элит» она была приглашена в качестве спикера на конференцию «ВЭД: Вызовы и тренды», организованную Центром «Мой бизнес» и рассказала о своем опыте выхода на зарубежные рынки. Пожелания и советы тем, кто только присматривается к ВЭД, – в нашем материале.

2022 год не принес для продуктового ритейла ничего принципиально нового, считает генеральный директор «ИКС5-ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ», исполнительный директор ТС «Слата» и «ХлебСоль» Ярослав Шиллер. По его словам, долгосрочные тренды остались прежними, как и ключевая задача ритейлера в эпоху перемен – «уметь плавать в этой «солянке» и грамотно использовать открывающиеся возможности». О «колесе ритейла», трансформации дискаунтеров, ставке на non food и плюсах консолидации с «Красным Яром» и Х5 – в нашем интервью.

«Продукты – зона гарантированного спроса». 7 тезисов Сергея Макшанова о продуктовом ритейле Продуктовому ритейлу никакие кризисы не страшны. Мировые инвесторы весь 2022-й «перекладывались» из ТЭКа и медтеха «в колбасу»: это зона гарантированного спроса. Текущая ситуация открывает большие перспективы как для производителей продуктов питания, так и для торговых сетей, убежден управляющий ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» Сергей Макшанов. В феврале известный бизнес-эксперт встретился с иркутскими топ-менеджерами на традиционных «Базовых стратегиях» и рассказал о ключевых трендах на рынке продуктового ритейла.

Круглый стол с участием представителей власти и бизнеса приурочили к открытию масштабного парка ледовых скульптур Olkhon Ice Park, поэтому речь в основном шла о мероприятиях – причём не только событийных, которые могут привлечь путешественников в Ольхонский район.

Революционная офтальмология. Андрей Щуко об инновациях в коррекции зрения Первая операция по имплантации искусственного хрусталика пациенту с катарактой прошла в России в 1960 году. С тех пор технология шагнула далеко вперёд, стала более эффективной и доступной для пациентов. Появились инновационные методы лечения и других глазных патологий. Как пациенты относятся к современным достижениям в офтальмологии? Какую роль в продвижении инноваций «в массы» играет частная медицина? И как искусственный хрусталик меняет качество жизни пациентов? Об этом Газета Дело поговорила с одним из самых известных офтальмологов Иркутской области, директором иркутского филиала МНТК «Микрохирургия глаза», профессором Андреем Щуко, который, кстати, не так давно тоже сделал операцию по имплантации искусственного хрусталика. Россельхозбанк провел урок финансовой грамотности для людей старшего возраста в поселке Усть-Ордынский