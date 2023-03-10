Закон о майнинге начнет действовать с июля 2023 года

Он предполагает легализацию добычи криптовалют, декларацию дохода и ответственность за его несоблюдение, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Глава комитета Госдумы по финрынку уточнил: готовятся изменения в Уголовный кодекс. Ответственность последует, например, если участники рынка не будут корректно фиксировать и отражать в документах оборот цифровой валюты.

– Либо работай по закону, либо не работай в этой сфере вообще, – подчеркнул депутат.

По его словам, законопроект будет принят в первом полугодии 2023-го, а с июля норма начнет действовать. В документ также войдет регулирование трансграничных сделок с криптовалютами. При этом в налоговом законодательстве ничего менять не потребуется: ставка будет зависеть от того, по какой схеме работает бизнес, отметил Анатолий Аксаков. Например, может использоваться налог на прибыль или налог с оборота.