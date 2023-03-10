Центр "Мой бизнес" приглашает принять участие в региональном конкурсе «Экспортер года»

Центр «Мой бизнес» открыл сбор заявок на участие в региональном конкурсе «Экспортер года» в Иркутской области, в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Подать заявку можно до 17 марта 2023 года до 12.00, пройдя по ссылке

Ежегодно конкурс проводится в целях популяризации экспортной внешнеэкономической деятельности в сфере несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности, и поощрения компаний, добившихся наибольших успехов за предшествующий год.

Участники конкурса – субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные на территории Иркутской области.

Важный критерий участника – наличие реализованных экспортных контрактов в 2022 году.

С полным перечнем критериев участника конкурса можно ознакомиться в Положении, пройдя по ссылке

Конкурс проводится в следующих номинациях:

«Экспортер года в сфере промышленности»

«Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса»

«Экспортер года в сфере услуг»

«Прорыв года»

«Экспортер года в сфере лесной отрасли»

Подать заявку можно только на одну из отраслевых номинаций, дополнительно можно выбрать номинацию «Прорыв года».

Награждение победителей состоится в торжественной обстановке 21 марта в 11.00 в Центре «Мой бизнес» по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочая 2а/4.

Организатор мероприятия: Фонд поддержки и развития предпринимательства Иркутской области Центр «Мой бизнес». т. 8 (3952) 202-102 доб. 227 (Валерия)