Доля доллара в обороте Мосбиржи упала до 36%, юаня выросла до 37%

На спот-рынке Мосбиржи доля валютной пары USD/RUB в обороте торгов сократилась до минимального за последние годы значения в 36%, говорится в отчете ЦБ РФ.

Участники рынка продолжили сокращать объем операций в «токсичных» валютах (недружественных стран).

– Совокупная доля юаня (CNY/RUB и USD/CNY) на биржевом рынке выросла в феврале до 37% (в январе — 33%) от общего объема торгов. Сокращение доли токсичных валют произошло преимущественно за счет пары USD/RUB, доля которой снизилась до 36% (на 4 п.п., в январе — 40%), – говорится в сообщении ЦБ.

При этом совокупный месячный объем торгов на российском валютном рынке в феврале (6,7 трлн руб.) увеличился относительно предыдущего месяца (5,4 трлн руб.).

За прошедший месяц рубль подешевел по отношению к доллару США на 7,4%.