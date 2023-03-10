Под конец 2022 года зарплата в Иркутской области выросла на 1,7%

До 81 тыс. рублей, по сравнению с декабрем 2021 года в реальном выражении (с учетом индекса потребительских цен). Оплата труда по Иркутской области ниже общероссийской на 8,5% (средняя заработная плата в декабре по России – 88,5 тыс. рублей). Данные приводит Иркутскстат.

Наибольшее значение в Приангарье зафиксировано в финансовой и страховой деятельности – 160 тыс. рублей. Самая низкая зарплата (35 тыс. рублей) – в гостиницах и предприятиях общественного питания. Работники торговли, а также занятые в сфере недвижимости и оказания прочих видов услуг получают в среднем 40-43 тыс. рублей в месяц.

По предварительной оценке, в 4 квартале 2022 года суммарный объем номинальных денежных доходов населения составил 288,1 млрд рублей и увеличился (в фактических ценах) на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Реальные денежные доходы (с учетом инфляции) снизились на 0,4%. В структуре доходов основную долю (62%) занимает оплата труда, на социальные выплаты приходится 29%. Среднедушевой денежный доход в 4 квартале – 40748 рублей в месяц (в 2021 году за это же время – 35 313).

Общие денежные расходы населения в 4 квартале 2022 года составили 251,4 млрд рублей и увеличились на 7,3% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года. В том числе на покупку товаров и оплату услуг израсходовало 198,5 млрд рублей, на 6,5% больше, чем за аналогичный период 2021г.