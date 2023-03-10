Доля ипотечных сделок в Москве превысила 75%

В январе 2022-го они составляли 57%, в 2023-м доля выросла на 21 процентный пункт (п.п.) и составила 78%, рассказал «Известиям» основатель брокерского агентства недвижимости DOLGOV PRO Дмитрий Долгов 9 марта.

По всему московскому региону такая же тенденция – объем применения ипотеки вырос с 62 до 82%, добавил он. По итогам февраля доля ипотечных сделок в столице составила 75% (годом ранее – 58%), а по всему Московскому региону – 78% (+14 п.п. по отношению к февралю 2022 года), сообщил эксперт.

«Ипотечный пузырь – это быстрые темпы роста ипотечного кредитования, которые ввиду разных факторов приводят к увеличению просрочки платежа по ипотеке и обвалу рынка недвижимости. Однако, по итогам 2022 года, на 1 января 2023-го доля просрочки по платежам снизилась и составила 0,4%, а с 2018 года в РФ этот показатель не превышает 1% и остается относительно низким», – сказал он.