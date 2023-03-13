Жильцам ЖК «Новый Рекорд» досрочно вручили ключи от квартир (видео)

Застройщик сдал жилой комплекс на Синюшиной Горе почти на полгода раньше срока. Участники торжественного мероприятия передачи ключей поделились с нашим изданием своими эмоциями и впечатлениями от события.

Первый проект - как первый ребёнок

Как рассказал порталу SIA.RU директор ГК «Подрядчик» Алексей Чудаков, для компании с 15-летней историей «Новый Рекорд» стал первым реализованным жилым проектом.

– У нас накоплен большой опыт строительства объектов в промышленной и социальной сферах, мы строим золотоизвлекательные и угольные фабрики, а также школы, детсады в Сибири и на Дальнем Востоке. Примечательно, что наш первый жилищный объект – это сразу три блок-секции, «тройняшки», как мы их называем. И относились мы к ним, как к первому ребёнку: холили, лелеяли, переживали из-за каждой мелочи. Конечно, мы не будем как-то по-другому относиться к следующим проектам, просто первый – он всегда самый запоминающийся, как и первый ребёнок, – прокомментировал Алексей.

Алексей Чудаков. Фото А. Федорова

При этом он особо подчеркнул, что именно промышленный бэкграунд компании на начальном этапе был в некотором роде «камнем преткновения» при решении вопроса по финансированию проекта: банки, которые сейчас по закону являются гарантом сохранности финансовых средств дольщиков, с особым пристрастием относились к компании без опыта жилищного строительства.

– Мне приходилось объяснять, что строить жильё в городе, где есть вся необходимая инфраструктура и рабочие руки, не сложнее, чем промышленный объект в Якутии, на Чукотке или в Магаданской области, куда людям надо добираться несколько дней на вахту, – рассказал Алексей. – И мы доказали и банкам, и иркутянам, и коллегам-застройщикам, что компания с большим опытом промышленного строительства может легко строить жилищные объекты. Более того, мы реализовали проект «Новый Рекорд» с опережением графика на полгода!

Примечательно также, что начав строить ЖК «Новый Рекорд» как жильё эконом-класса, компания постепенно – за счёт улучшения качественных характеристик проекта – довела его до комфорт-класса. В частности, в жилом комплексе сделали не просто функциональные места общего пользования в подъездах блок-секций, но и изменили подход к их оформлению, украсив холлы авторскими картинами. Больше средств выделили на детскую площадку, расположенную в непосредственной близости к сосновому бору, чтобы сделать её более красивой, функциональной и уютной для ребятишек. А масштабную подпорную стену во дворе жилого комплекса профессиональные художники украсили живописным граффити на тему иркутской флоры и фауны, чтобы жители из окон своих квартир смотрели не на унылый серый бетон, а на яркие рисунки.

Фото А. Федорова

Алексей также сделал акцент на том, что все изменения в проекте – это результат командной работы, и в первую очередь, коммерческого отдела, инициативы которого позитивно влияли на продажи квартир в строящемся ЖК:

– Если объективно смотреть на место, где расположен «Новый Рекорд», то стоит признать, что Синюшина Гора – наверное, не самый топовый район Иркутска, при этом с продажами в «Новом Рекорде» проблем нет: сейчас здесь уже продано 95% квартир.

Запросам клиентов – особое внимание

Слова Алексея Чудакова подтвердил Александр Халтурин – руководитель ООО «Синергия Девелопмент Групп», компании-партнёра по продажам ЖК «Новый Рекорд». Он заверил, что оставшиеся двадцать квартир будут реализованы в ближайшее время.

– Очень приятно, что застройщик, несмотря на сложную ситуацию прошлого года, смог активизироваться, перенастроить процессы, ускориться на определённых этапах и сдать жилой комплекс в эксплуатацию раньше, чем планировалось. И то, что наши клиенты могут получить ключи и обживать свои квартиры раньше, чем ожидали – большая радость для них, – поделился своими эмоциями Александр.

Фото А. Федорова

Он также отметил, что застройщик в ходе реализации проекта учёл пожелания коммерческого отдела не только относительно общественных пространств, детской площадки или подпорной стенки. Он был внимателен и к другим предложениям, которые отвечают и современным тенденциям на мировом рынке новостроек, и запросам покупателей.

Так, отличительной чертой ЖК «Новый Рекорд» стали квартиры в формате white box. По словам Александра, такое предложение от застройщиков на иркутском рынке встречается пока довольно редко.

– Мы пошли на это: отработали все моменты с субподрядчиками, и смогли предоставить клиентам возможность включить стоимость отделки в договор долевого участия. Для клиентов это очень сокращает сроки заселения в новую квартиру, а также оптимизирует финансовые затраты, так как им не нужно брать дополнительные потребительские кредиты под высокую ставку для того, чтобы сделать ремонт.

Кроме этого, считает Александр, покупатели оценили локацию «Нового Рекорда», близость лесного массива, закрытую территорию и безопасность жилого комплекса и, безусловно, цену, по которой застройщик вывел данный продукт на рынок.

Фото А. Федорова

Все обещания выполнили

Именно эти позиции – цена, качество и локация – были определяющими при выборе квартиры для Вероники Петровой, которая приобрела в «Новом Рекорде» полноценную двухкомнатную квартиру для своей семьи.

– Мы рассматривали много предложений на рынке, но «Новый Рекорд» понравился местом своего расположения, поскольку мы давно «интегрированы» в этот район, и адекватной стоимостью. Причём качество строительства здесь выгодно отличается от других ЖК, где недвижимость продают без чистовой отделки и даже без стяжки. Есть, конечно, проекты с хорошим качеством, но они находятся в топовых районах города и разница в цене за «квадрат» получается очень ощутимой – в пределах 65 тысяч рублей, – рассказала Вероника.

Фото А. Федорова

Важным преимуществом она также назвала тот факт, что застройщик выполнил все обещания, которые были даны дольщикам и публично озвучены в соцсетях. Плюс компания теперь будет помогать Петровым делать ремонт в их новой квартире.

– Очень приятно, что «Подрядчик» идёт на контакт с собственниками, что там есть специалист, который руководит этим направлением работы и который сам с нами связался, предложил услуги по ремонту. Теперь мы вместе будем воплощать наши задумки, – отметила Вероника и добавила, что её как потребителя, радует, что на строительный рынок Иркутска заходят профессионалы, которые умеют реализовывать современные проекты быстро и качественно.

Продолжение будет

Кстати, как отметил Алексей Чудаков, ГК «Подрядчик» будет и дальше развиваться в сфере жилищного строительства. За два года, пока компания строила свой первый жилой комплекс в Иркутске, она приобрела семь земельных участков под ЖК в трёх регионах страны. Среди них три площадки в Иркутске, которые уже запроектированы, и на которых стройка начнётся уже в этом году. Это будут жилые комплексы комфорт- и бизнес-класса. Также в земельном банке компании три площадки в Хабаровске – на две из них застройщик выйдет нынешней весной, и один участок в Крыму, на берегу Чёрного моря.

– Мы благодарны правительству Российской Федерации, что оно, несмотря на специальную военную операцию, сложное положение в отдельных секторах экономики поддерживает жилищный сектор за счёт различных государственных программ. Поэтому, по нашим прогнозам, как мультирегионального девелопера, жилищное строительство в стране в целом, и в Иркутской области в частности, будет гарантированно развиваться ближайшие пять лет, – подытожил Алексей Чудаков.

Фото А. Федорова

КСТАТИ

Как рассказал нашему изданию директор управляющей компании, которая будет обслуживать ЖК «Новый Рекорд», Валерий Зырянов, здесь применены новые технологические решения и инженерные системы. В частности, в домах оборудованы современные тепловые узлы и пункты учёта, оснащённые модемами, которые позволяют снимать все показания дистанционно как управляющей компании, так и ресурсоснабжающей.

Кроме этого, все входные группы трёх блок-секций снабжены наружными подъёмными устройствами для людей с ограниченными возможностями, так как рельеф площадки не позволял сделать подъезды от уровня земли. Также подъёмник предусмотрен с улицы во двор жилого комплекса.