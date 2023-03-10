Сбер в 2022 году заработал 235 млрд рублей от внедрения ИИ

Благодаря использованию собственных разработок 80% ИТ-ландшафта находится в целевом состоянии, несмотря на уход из России зарубежных компаний, передает Газета.ru слова президента, председателя правления Сбербанка Герман Греф.

Сбер в 2022 году успешно отразил 490 крупных и тысячи мелких DDos-атак, при этом 173 млрд рублей клиентов были спасены от хищения – даже в тех случаях, когда люди сами переводили деньги преступникам под влиянием социальной инженерии.

Герман Греф отметил, что Сберу удается предотвратить 99,3% всех хищений, какие бы технологии или ухищрения не использовали злоумышленники. Общее количество инцидентов при росте в 1,5 раза внедряемых ИТ-изменений снизилось до 6%.

Президент Сбера также напомнил об успехе международной конференции AI Journey, которая в седьмой раз была успешно проведена в ноябре прошлого года.