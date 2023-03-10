79% молодых россиян хотели бы открыть собственный бизнес

Молодёжные акселераторы Сбера и президентская платформа «Россия — страна возможностей» провели опрос среди молодых людей об их отношении к предпринимательству. Участие в нём приняли свыше 1200 человек в возрасте от 14 лет. Треть из них — школьники, 26% — студенты, ещё 20% совмещают учебу с работой. Большинство опрошенных (36%) проживают в городах России с населением до 1 млн человек.

8 из 10 молодых россиян хотели бы стать предпринимателями

Среди опрошенных школьников — 84% желающих основать бизнес, среди студентов — 82%. 36% респондентов привлекает технологический бизнес, ещё 33% хотели бы вести традиционный бизнес — открыть кафе, торговое предприятие, салон красоты и прочее (среди студентов — 39%). Социальными проектами интересуются 17% респондентов.

Главное — свобода: в выборе идеи для реализации, рабочего графика и команды. Зарплата — потом

Современная молодёжь видит много преимуществ в предпринимательстве относительно корпоративной карьеры. В первую очередь это возможность создавать новые продукты (76%). 53% отмечают возможность выбирать те проекты/задачи, которые нравятся. Каждого второго привлекает возможность сформировать свою команду и окружение. 46% видит плюсы в том, что зарплата зависит только от самого себя. 43% считают преимуществом предпринимательства возможность получить известность и признание обществом.

Девушки чаще юношей отмечают в качестве преимуществ гибкий график (42% против 31%) и возможность удалённой работы (25% против 16%). Чем старше респондент, тем реже преимуществом своего бизнеса называют гибкий график и отсутствие руководителя. Ценность внедрения чего-то нового чаще упоминают мужчины, чем женщины (52% против 47%).

20% молодёжи думают, что быть предпринимателем в России скорее легко. 54% полагают, что вести собственный бизнес в России скорее сложно. Среди препятствий открыть свое дело респонденты называют финансовые ограничения (65%), дефицит знаний и навыков (54%), непонимание, с чего начать (44%). 30% респондентов говорят, что у них нет команды единомышленников и экспертизы для продвижения идей.

Фокус на мягкие навыки

Большинство респондентов (87%) считают, что предпринимателям важны мягкие навыки, такие как коммуникабельность, креатив, критическое мышление. Однако многие заявили, что мягкие навыки должны дополняться профессиональными и цифровыми компетенциями. Важность обособленно предметных знаний (hard skills) выделяют лишь 3% опрошенных.

Возраст не помеха

Молодые россияне (36%) считают, что возраст не важен для того, чтобы начать своё дело. 9% отмечают, что делать первые шаги можно уже в старшей школе, 24% — что предпринимательство можно совмещать с учёбой в вузе либо посвятить себя делу сразу после обучения. 30% отмечают, что сделать выбор в пользу предпринимательства следует, поработав в найме и набравшись опыта.

Наталья Магидей, управляющий директор Сбера по работе со стартапами:

«Данные опроса подтверждают, что у молодых людей высокая готовность к риску, активная жизненная позиция и интерес к технологиям. Многие из них рассматривают для себя предпринимательство как полноценную альтернативу корпоративной карьере. А это значит, что налицо происходящие изменения в образе предпринимателя — его роль видится значимой и престижной. Цель Сбербанка — обеспечить как можно большее число инициативных ребят необходимыми знаниями и инструментами для того, чтобы они не боялись сделать первый шаг в открытии собственного технологического бизнеса».

Дмитрий Гужеля, заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей»:

«По мнению молодых людей, главные навыки для предпринимателя — стратегическое мышление (45%), лидерские качества (37%), гибкость/адаптивность (34%) и финансовая грамотность (33%). Все необходимые компетенции можно прокачивать, и мы ведём активную работу в этом направлении. Пройти диагностику и развить надпрофессиональные навыки можно в Центрах компетенций нашей платформы, открытых на базе российских вузов в более чем 40 регионах России. Гибкие навыки помогут в выстраивании карьерной траектории и развитии собственных проектов».

Опрос проходил с 20 января по 20 февраля 2023 года в онлайн-формате. В нём приняли участие 1226 респондентов. Из них 38% младше 18 лет, ещё 39% — в возрасте от 18 до 24 лет, остальные 23% — в возрасте 25 лет и старше. Вопросы предполагали множественный выбор ответов.

Сбер проводит бесплатные акселераторы для учеников школ, техникумов и колледжей (SberZ) и для студентов, аспирантов, научных сотрудников вузов (SberStudent) с 2021 года. Участники изучают основы предпринимательства, а затем под руководством наставников создают собственные бизнес-проекты. Выпускники программ уже привлекли 420 млн рублей инвестиций, получают поддержку региональных органов власти и внедряют свои решения в крупнейших корпорациях.