Названы финансовые результаты Сбера в 2022 году

Чистая прибыль Сбербанка по итогам 2022 года составила 270,5 млрд рублей, прибыль на акцию – 12,4 рубля, передает Газета.ru слова президента, председателя правления компании Германа Грефа.

Объем собственных средств вырос до 5,8 трлн руб., а достаточность базового капитала по группе увеличилась до 14,8%. Чистая прибыль Сбера по итогам первых двух месяцев 2023 года составила 225 млрд рублей. Герман Греф отметил, что достигнутый запас прочности позволяет Сберу вернуться к рассмотрению вопроса о выплате дивидендов по итогам 2022 года.

Число розничных клиентов банка достигло 107 млн человек с ростом в 3,2 млн человек. Розничный кредитный портфель вырос на 12,2%, в основном за счет кредитных карт и ипотеки. Доля банка на рынке ипотеки достигла 53,8%, на рынке кредитных карт – 46,4%.

«Несмотря на сложный год, мы нарастили вклады физических лиц на 7,4%. Мы не вводили комиссии по валютным счетам, а действовали иначе. Вернули пользователям возможности удобной оплаты – оплату SberPay телефонами на Android (в 2022 году им воспользовались 37 млн клиентов), запустили оплату стикером и расширили возможности оплаты по QR», – сообщил Герман Греф.