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DDos-атаки на Сбер успешно отражены – Греф

Всего в 2022 году специалисты компании насчитали 490 крупных атак и тысячи мелких, передает Газета.ru слова президента, председателя правления Сбера Германа Грефа.

«В 2022 году мы успешно отразили 490 крупных и тысячи мелких DDos атак и предотвратили хищение средств клиентов на сумму 173 миллиарда рублей. Это в условиях, когда использовались методы так называемой социальной инженерии, когда клиенты сами пытались перевести мошенникам деньги. Телефонное мошенничество в отношении клиентов Сбера сократилось в 15-20 раз. Хотя общий объем такого мошенничества в 2022 году вырос на 40 процентов. И нам удается предотвратить 99,3 процента всех хищений. Количество инцидентов в наших системах снизилось на шесть процентов при росте внедряемых IT-изменений почти в полтора раза», – отметил глава Сбера.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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