Альфа-Банк подтвердил подготовку сделки по продаже долей Авена и Фридмана

«Сделка действительно прорабатывается, говорить о ее завершении рано – сторонам необходимо пройти ряд корпоративных и юридических процедур», – сообщили в пресс-службе Альфа-Банка.

Ранее газета Financial Times (FT) сообщила, что российские миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен готовы продать свои доли в Альфа-банке за $2,3 млрд (178 млрд руб.) своему деловому партнеру Андрею Косогову. Как писала FT, сделка по продаже Альфа-банка потребует согласования регуляторов — Банка России и, возможно, органов США и ЕС, отвечающих за санкционную политику.

– Ни Андрей Косогов, ни продавец не находятся под санкциями, – уточнили в банке. – Поэтому есть вероятность того, что одобрение сделки со стороны зарубежных регуляторов не потребуется. Так или иначе, сделка будет осуществлена в полном соответствии со всеми применимыми законами.

Главным итогом сделки, если она состоится, будет то, что основным владельцем банка станет российский гражданин и один из основателей Альфа-групп Андрей Косогов.

С марта 2022 года бизнесмену принадлежит 40,96% акций Альфа-банка через ABH Holdings — он крупнейший бенефициар организации. Петру Авену принадлежит 12,4% акций, Михаилу Фридману — 32,9%.