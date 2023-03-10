Россельхозбанк поддерживает участников игры «Начинающий фермер»

На старте иркутского регионального этапа бизнес-игры «Начинающий фермер» Россельхозбанк принял участие в семинаре «Основы предпринимательской деятельности и бизнес- проектирования в АПК».

Целью проекта является развитие у участников Игры навыков бизнес-планирования в сельском хозяйстве, сбора и анализа информации, выработки управленческих решений и умения работать в команде.

Задачи бизнес-игры:

выявление и поддержка талантливой молодёжи, а также вовлечение её в процесс разработки и реализации бизнес-проектов, направленных на создание и развитие сельскохозяйственного производства, поддержку сельских территорий;

расширение знаний в области экономики, бизнес-планирования и менеджмента в сельском хозяйстве, о возможностях организации фермерского хозяйства и сельскохозяйственного кооператива;

развитие личностных компетенций участников бизнес-игры.

О самом конкурсе рассказала главный эксперт регионального этапа, коуч-тренер, преподаватель экономических дисциплин Иркутского аграрного техникума Галина Воробьева:

«В бизнес-игре, рассчитанной на сельскую молодежь и школьников, активное участие принимают и городские школьники. Радует, что в последнее время проекты стали более экономически грамотными. Накануне бизнес-игры мы проводим семинары, областные вебинары. Основная задача бизнес-игры состоит в том, чтобы помочь молодежи самоопределиться. «А когда школьники начинают заниматься бизнес-проектированием, они в дальнейшем становятся самозанятыми, открывают свое дело, создают рабочие места».

Иркутское региональное отделение «Российского союза сельской молодежи» проводит региональный этап международной бизнес-игры «Начинающий фермер» с 2020 года.

«При поддержке Россельхозбанка, Иркутского аграрного техникума и Иркутского аграрного университета нам удалось сделать региональный этап, в котором принимают участие не только представители Иркутской области, но и Республики Бурятия. С каждым годом мы убеждаемся, что талантливая сельская молодежь готова вовлекаться в создание бизнес-проектов, создание условий для жизни в сельских территориях», - подчеркнул председатель Российского союза сельской молодежи Андрей Исаков.

На базе Иркутского аграрного техникума собрались преподаватели – кураторы и наставники участников конкурса. Приглашенные эксперты поделились знаниями об основах бизнес-планирования, особенностях ведения сельского хозяйства в Приангарье и общих тенденциях в сфере привлечения молодых специалистов в АПК. Представители Россельхозбанка рассказали о возможностях цифровой платформы СВОЕ, где начинающий специалист может получить дополнительные навыки в профессии, просмотреть список вакансий и получить профессиональную консультацию. Основной целью бизнес-игры является развитие навыков бизнес-планирования в агропромышленном комплексе, сбора и анализа информации, выработке управленческих решений и умения работать в команде. Поэтому ребятам – участникам конкурса пригодятся советы фермеров и специалистов в сфере сельского хозяйства.

Директор Иркутского регионального отделения Россельхозбанка Наталья Баркова рассказала о поддержке конкурса: «Россельхозбанк, общаясь с фермерами, с крупными аграриями, знает, как остро стоит кадровый вопрос во многих отраслях, а на селе тем более. Мы участвуем в процессе не только денежными средствами, но и личной гражданской позицией, четко понимая, что молодежь необходимо вовлекать в процесс. Мы поддерживаем не только бизнес-игру «Начинающий фермер». У нас есть программа «Школа фермера», где мы обучаем людей постарше, захватываем другой возрастной сегмент. Мы с удовольствием сотрудничаем с РССМ, поддерживаем учеников агробизнесшкол. Вопросы финансовой грамотности всегда актуальны, мы с удовольствием выезжаем в школы области, работаем с детьми любого возраста».

Прием заявок на региональный этап 2023 года начался 28 февраля. Он продлится до 4 апреля. Очный этап состоится 7 апреля. Победители регионального этапа будут защищать свой бизнес-проект на международном этапе в Москве. В случае победы участник международного этапа получит государственную финансовую поддержку Министерства сельского хозяйства Российской Федерации «Агростартап».

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.