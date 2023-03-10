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Прокуратура выявила нецелевое расходование 50 млн рублей при достройке долгостроев в Иркутске

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Пять проблемных многоэтажек расположены по улицам Байкальская-Дыбовского и Сибирская.

Прокуратура Иркутской области  установила, что в 2021 г. в целях восстановления прав участников долевого строительства из федерального и регионального бюджетов выделены денежные средства на завершение строительства пяти состоящих в Едином реестре проблемных объектов многоквартирных домов по улицам Байкальская-Дыбовского, Сибирская г. Иркутска, застройщик которых признан банкротом.

– Прокурорской проверкой выявлено, что бюджетные средства в размере более 50 млн рублей неправомерно израсходованы на цели, не связанные с завершением строительства «проблемных» объектов, чем причинен ущерб федеральному и региональному бюджетам, а также нарушены права граждан-участников долевого строительства на своевременное возведение жилых домов, – говорится в общении прокуратуры.

Материалы направлены в СК для решения вопроса об уголовном преследовании.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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