Биржевой фонд «Открытие – Акции РФ» стал лидером по доходности с начала года

БПИФ от УК «Открытие» (группа банка «Открытие», входящего в группу ВТБ) стал самым доходным среди биржевых фондов российских акций с начала года. Согласно данным портала Investfunds, доходность БПИФ «Открытие – Акции РФ» (OPNR) за два первых месяца 2023 года составила 6,76%, опередив индекс Мосбиржи.

Такой результат во многом стал возможен благодаря запуску новой инвестиционной стратегии в ноябре прошлого года. Данный подход позволяет ежеквартально отбирать 12 акций, которые показали наилучшую динамику за последний год. Инвестидея основывается на том, что если акции демонстрировали положительный результат в прошлом, то с большей вероятностью сохранят позитивную динамику и в будущем.

С начала года самыми результативными внутри фонда стали акции компаний «Мечел», «Башнефть» и «Распадская», каждая из которых выросла больше, чем на 15%. Это позволило фонду показать доходность +6,76% за два месяца (30.12.2022-28.02.2023) и превзойти результат пассивного следования за индексом Мосбиржи больше, чем на 2 %.

Виталий Исаков, директор по инвестициям УК «Открытие» («Открытие Инвестиции»):

«Мы рады, что наше решение перевести фонд с пассивного на активное управление принесло свои результаты. Так как фонд больше не привязан к индексу, мы смогли включить в его портфель самые успешные и перспективные акции, что позволило нашим клиентам всего за два месяца заработать 6,76% от инвестированных средств. Для сравнения – примерно такую же доходность можно получить по большинству вкладов за год.

Уверен, что в будущем БПИФ «Открытие – Акции РФ» продолжит показывать впечатляющие результаты благодаря своей уникальной стратегии, не имеющей аналогов в России, но успешно зарекомендовавшей себя в мировой практике».

Паи БПИФ «Открытие – Акции РФ» обращаются на Московской бирже и доступны к приобретению по цене до 100 рублей в торговых приложениях брокера по тикеру OPNR. С подробной информацией можно ознакомиться по ссылке.