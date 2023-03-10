Названы территории Иркутска, которые может подтопить этой весной

Мэрия Иркутска назвала территории города, которые может подтопить в весенний период – в настоящее время ведется их ежедневное патрулирование.

«Дежурные экипажи "Безопасного города" ежедневно патрулируют береговые территории, которые подвержены подтоплению: озера Искра и Юнатка, СНТ "Родник", "Светлый", "Нептун", "Ангара 3", поселки Горького и Боково, микрорайоны Падь Грязнуха и Лесной, улицы Освобождения, Менделеева, Потанина, Каштаковская, Щедрина, Кая и Берег Иркута», – говорится в сообщении.

Для предотвращения заторов изо льда пропариваются русла рек. Также проводится мониторинг состояния переливных труб, перепускных устройств водоемов по всей территории города, организуются работы по очистке ливневых стоков, канав от мусора и снега.

Для обеспечения безопасности людей в период паводков в готовности находятся два экипажа аварийно-спасательной службы, а также пункты временного размещения, ежедневно проверяется работоспособность аппаратуры системы оповещения.

Власти порекомендовали жителям частных домов не допускать захламления водопропускных каналов.