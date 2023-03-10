Власти восстановят школу-сад, пострадавшую во время пожара в Боханском районе Приангарья

Школу-детсад, которая пострадала накануне во время пожара в деревне Вершина Боханского района Иркутской области, восстановят – об этом сообщило региональное правительство.

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

«Огнем повреждено помещение одной из двух групп детсада. На месте работает специально созданная комиссия районной администрации, составляют дефектную ведомость и план восстановительных работ. Часть здания, где проводятся уроки начальных классов, не повреждена», – уточнили власти.

Пострадавшее здание было построено в 1989 году. В настоящее время устанавливается ущерб, определяются меры для его устранения. По данным регионального управления МЧС, предварительной причиной пожара является короткое замыкание электропроводки из-за перегрузки сети.

Огонь удалось быстро потушить благодаря помощи добровольной пожарной команды населенного пункта.