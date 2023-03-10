Водителя квадроцикла привлекут к ответственности за катание по священному мысу Ольхона

Очевидцы опубликовали в соцсетях видеозапись, на которой видно, как водитель квадроцикла едет по склонам священного мыса на острове Ольхон Иркутской области, – нарушителя привлекут к ответственности, сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

«Инцидент с выездом квадроцикла за установленные ограждения произошел накануне на острове Ольхон, на мысе Бурхан. Нарушитель закона и негласных табу проехал по склонам мыса неподалеку от скалы Шаманки, которая считается священной у коренного населения острова, а также его многочисленных посетителей», – говорится в сообщении.

Личность водителя установлена – с ним проведена беседа и в отношении него составлен административный протокол. Мужчина заверил, что осознал вину и больше так не будет.