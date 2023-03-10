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Регионам РФ дадут 500 млн рублей на снижение стоимости внутренних туристических продуктов

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении полумиллиарда рублей регионам страны в 2023–2024 годах на меры по снижению стоимости пакетных туров по внутренним  маршрутам, следует из документации, опубликованной на сайте кабмина.

«Речь идет о программе поддержки туроператоров, организующих чартерные авиаперевозки внутри страны. В 2023 году на эти цели из бюджета будет выделено 250 млн рублей. Такая же сумма предусмотрена и в 2024 году», – пояснили власти.

Данная программа реализуется с 2021 года. В 2022-м в ней приняли участие 70 российских регионов. Срок ее действия – до 2024 года включительно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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