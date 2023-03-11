Бизнесмена обвинили в контрабанде древесины из Приангарья в Азию на сотни миллионов рублей

Директора одного из предприятий в Иркутске обвинили в контрабанде леса из Приангарья в Восточную Азию на сотни миллионов рублей, сообщил пресс-центр МВД России.

По версии следствия, в августе 2014 года глава организации, деятельность которой связана с оптовой торговлей лесом, заключил международный контракт с иностранной компанией на продажу пиломатериалов. Для их перемещения в страны Восточной Азии он изготовил фиктивные документы о легальности заготовки и законности владения древесиной.

Получив на их основании разрешения на вывоз 4,5 тысячи кубометров леса за границу, фигурант направил в Иркутский таможенный пост декларации, содержащие недостоверные сведения об экспортируемом товаре и его производителе. Полученный от сделки доход составил почти 19 миллионов рублей.

На протяжении последующих двух лет, используя такую же криминальную схему, он получил еще свыше 330 миллионов рублей нелегального дохода. Всего за границу РФ было незаконно перемещено более 84 тысяч кубометров древесины.

Сейчас уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд города Иркутска для рассмотрения по существу.