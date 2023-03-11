Аграрный маркетплейс Своё Фермерство от Россельхозбанка анонсировал специальное предложение – лизинг под 0% для покупателей сельхозтехники

Пользователям В2В-маркетплейса Своё Фермерство стало доступно уникальное предложение по покупке сельскохозяйственной техники в лизинг без удорожания. Акция разработана совместно с РСХБ Лизинг с привлечением поставщиков маркетплейса Своё Фермерство в категории сельхозтехники и оборудования.

Специальная программа по покупке техники в лизинг дает аграриям уникальную возможность приобрести популярные модели сельскохозяйственных машин с нулевым удорожанием. Пока акция распространяется на ограниченный круг моделей и поставщиков, однако их перечень еженедельно расширяется. Уже сейчас пользователям платформы Своё Фермерство в лизинг под 0% доступны такие популярные модели тракторов как Кировец К-525 ПР, К-742М СТ1 от Питерского тракторного завода, МТЗ Беларус 2022.3 и 82.1 от Минского тракторного завода, а также зерноуборочные комбайны Полесье от Гомсельмаш. На отдельные модели распространяется дополнительная скидка от поставщиков при оформлении заявки на сайте Своё Фермерство.

Сотрудничество крупных поставщиков сельскохозяйственной техники с экосистемой Своё Фермерство для предприятий АПК позволяет упростить и ускорить процедуру приобретения техники в лизинг. Пользователям платформы Своё Фермерство доступно оформление заявки на лизинг в формате онлайн буквально в 2 клика. Срок рассмотрения заявки составляет всего 3 дня.

Программа позволяет приобрести технику и оборудование в лизинг, распределив оплату за товар на длительный период равными долями, либо подобрать индивидуальный график платежей в зависимости от предпочтений лизингополучателя. В программе участвует ограниченное количество поставщиков с проведением поэтапного информационного освещения по областям, в которых представлены предложения по акции. На текущий момент программа доступна аграриям Южного, Центрального и Поволжского федеральных округов. Проведение данной акции планируется до конца года с постоянной ротацией товаров.

«На сегодняшний день каталог сельхозтехники в экосистеме для АПК Своё Фермерство от Россельхозбанка насчитывает более 18 тысяч единиц. Наша платформа активно развивается, и мы стараемся обеспечить лучший клиентский опыт, сделать подбор и оформление в кредит и лизинг сельскохозяйственной техники и оборудования на нашем маркетплейсе максимально быстрым и удобным для сельхозтоваропроизводителей. Специалисты экосистемы Своё Фермерство совместно с РСХБ Лизинг привлекают к программе крупнейших сельхозтоваропроизводителей, чтобы расширить ассортиментное предложение для клиентов Россельхозбанка. В каталоге маркетплейса можно подобрать необходимое оборудование, сравнить его с аналогами и оформить заказ с привлечением финансирования или без», - отмечает директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.