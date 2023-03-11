Более 50% водопроводных труб Иркутской области нуждаются в замене

Аналитики подсчитали, сколько водопроводных труб Приангарья нуждаются в замене, и выяснили, что количество таковых превысило 50%, следует из данных Иркутскстата.

«Общая протяженность водопроводных сетей в Приангарье – более 6 тыс. км, это длиннее расстояния от Иркутска до Москвы. Такое хозяйство сложно содержать в порядке. Высока доля износа, более половины водопроводных труб нуждаются в замене, хотя в последнее время данный показатель постепенно снижается: в 2015 году требовали замены 57% уличных водопроводов, в 2021-м – 52%. Но заменить такое количество труб одномоментно невозможно», – пояснили эксперты.

В связи с изношенностью нередко возникают аварийные ситуации. Число таковых в течение некоторых лет снижалось, в 2021 году же зафиксирован рост на 4,8%. Потери водных ресурсов из-за некачественных труб в 2021 году составили 23% от поданного в сеть объема.

Всего за год в сеть подается около 263 млн кубометров воды, при этом лишь 27% предварительно пропускается через очистные сооружения. Из общего объема около половины – 43% – потребляется населением и бюджетными организациями, в расчете на одного жителя в сутки приходится 101 литр воды.