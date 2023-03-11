Неэффективный мазутный теплоисточник в Савватеевке поменяют на новую угольную котельную

Власти поменяют неэффективный мазутный теплоисточник в селе Савватеевка Ангарского городского округа Иркутской области на новую угольную котельную – работы выполнены на 78,7%, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Перевод теплоисточника с мазута на уголь позитивно скажется и на экологии территории, и на экономике. Уголь, по сравнению с мазутом, – более безопасный и экономичный вид топлива. Окупаемость котельной составит 9 лет», – рассказал губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Проект реализуют в рамках концессионного соглашения. Объем инвестиций – 176,8 млн рублей. Из них 107,3 млн рублей – заемные средства, предоставленные Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.